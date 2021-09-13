Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" впервые применили на учениях "Запад-2021"

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Впервые в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области для оказания огневой поддержки обороняющимся подразделениям применены новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем "Эпоха". За ходом маневров наблюдает президент РФ Владимир Путин.

"Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов", - сказали в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена 57-миллиметровой автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника. Особенностью боевого модуля "Эпоха" является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождение и подготовка и выдача экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

Кроме того, как рассказали в российском военном ведомстве, огневую поддержку обороняющимся подразделениям оказывают 12 дивизионов модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С". "Одновременно более 140 орудий 152-миллиметровых усовершенствованных самоходных гаубиц нового поколения сосредоточенным и заградительным огнем обеспечили уничтожение артиллерийских и минометных батарей, танков и живой силы условного противника", - сказали в Минобороны РФ.

Гаубицы "Мста-С" оснащены аппаратурой наведения огня, обеспечивающей автоматическое бесприцельное наведение и хранение информации не менее чем по 10 огневым задачам. Гаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами - постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6 400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.