На учениях "Запад-2021" впервые применили роботы "Уран-9" и "Нерехта"

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Россия впервые применила ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта" в боевых порядках общевойсковых подразделений на совместных стратегических учениях "Запад-2021", сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения "Запад-2021" на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта", - сказали в ведомстве.

В частности, уточнили в Минобороны, "Уран-9" вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м. огнем из ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнеметов, а также 30-мм пушек и пулеметов. Кроме того, "Ураны-9" прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций.

Боевые роботы "Нерехта" были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-мм пулеметом "Корд" и 30-мм гранатометом АГ-30М. "Нерехта" также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения.

Для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-саперными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс "Карьер", который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника.

Стратегические учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6 400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.