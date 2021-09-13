На учениях "Запад-2021" "Искандеры" нанесли удар по объектам условного противника

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" на учениях "Запад-2021" нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника со стартовых позиций, находящихся в 50 километрах от полигона Мулино. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны.

"В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М". Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами", - рассказали в Минобороны.

"Искандер-М" способен наносить ракетные удары на расстоянии от 50 до 500 км с отклонением от точки наведения не более 10 м. Площадь поражения боевой частью одной ракеты составляет 25 тыс. кв. м, что сопоставимо с площадью двух футбольный полей.

Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил России и Белоруссии проходит раз в два год в соответствии с решением, принятым главами двух государств. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки в этом году.

Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Всего в учениях принимают участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.