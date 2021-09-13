ВС РФ применили новые ударные БПЛА из состава комплекса "Ласточка" на учениях "Запад"

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Российские военные применили в ходе основного эпизода учений "Запад-2021" на полигоне Мулино новые ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Ударные беспилотные летательные аппараты из состава комплекса "Ласточка" нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами", - рассказали в министерстве.

Кроме того, удары по условному противнику в рамках этапа учений наносили ударные дроны "Иноходец" и "Форпост".

Стратегические учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6 400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.