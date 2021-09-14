Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО

Рассказываем о маневрах, главная цель которых — отработка и совершенствование взаимодействия военных России и Белоруссии в целях собственной безопасности

Экзамен на обороноспособность По данным Минобороны, в совместных стратегических учениях "Запад-2021" участвуют около 200 тыс. военнослужащих, в том числе из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В маневрах задействовано более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Практические действия войск в рамках учений стартовали одновременно на 14 полигонах в России и Республике Беларусь, а также в акватории Балтийского моря. Это завершающий этап в четырехгодичном цикле учений, проводимых Российской армией, которым предшествовали учения "Восток-2018", "Центр-2019" и "Кавказ-2020".

' Минобороны Росcии/YouTube'

Главная цель "Запада-2021" — тренировка совместных действий вооруженных сил двух стран в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. При разработке сценария учений, основанного на внезапном нападении экстремистов на территории России и Белоруссии, использовались современные подходы к применению войск. По словам замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, на полигонах двух стран во время активной фазы отрабатываются в том числе и элементы из опыта боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе. При этом все практические задачи выполняются с применением российской техники.

Цель — именно держать в тонусе наши вооруженные силы. Проверить их состояние на этих учениях, и в Беларуси, и на территории Российской Федерации. На каждой точке работают научно-исследовательские группы, которые смотрят те или иные плюсы и минусы, а мы работаем для того, чтобы исправить или сделать лучше, поэтому с каждым годом у нас учения более насыщенные и более практические Юнус-Бек Евкуров заместитель министра обороны РФ

В России основные события активной фазы "Запада-2021" развернулись в Нижегородской области на полигоне Мулино. По легенде учений, союзные войска должны были отбить наступление условного противника, нанести ответный огневой удар и полностью разгромить группировку. При этом впервые в истории Российской армии в маневрах участвовали мобильные группы ПВО по борьбе с беспилотниками, а также дивизион боевых роботов "Уран-9".

На эту тему От беспилотников к цивилизации роботов. Генконструктор "Кронштадта" о будущем БЛА в России

В Республике Беларусь впечатляющая своим размахом учебная операция прошла на полигоне Обуз-Лесновский в Барановичском районе. Для зрелищности там даже выстроили условный населенный пункт Зорное, который, по легенде, захватили экстремисты. В освобождении участвовали десантно-штурмовые подразделения при поддержке ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52, истребителей Су-30, штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Ту-22М3. На земле по целям отработали реактивные системы залпового огня "Торнадо", боевые машины тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90УБХ. По легенде учений, противник имеет внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и технику как с воздуха, так и с моря. В акватории Балтийского моря в рамках активной фазы "Запада-2021" морская пехота штурмует побережье под прикрытием авиации. Летчики на Су-27 оттачивают высший пилотаж и точность стрельбы. Кроме этого, по данным с учебных полей брани, дивизион береговых ракетных комплексов "Бал" Балтийского флота ликвидировал отряд десантных кораблей условного противника.

Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил Николай Панков заместитель министра обороны России

Мнимые угрозы и панические атаки 9 сентября в Москве на пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко президент Владимир Путин заявил, что учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо. Он пояснил, что проведение совместных учений "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ". Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС официально заявил, что "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер. Такой же позиции придерживаются и в белорусском Минобороны, добавляя, что учения призваны продемонстрировать западным соседям бесперспективность разговора с позиции силы с Белоруссией, Россией и другими странами — членами ОДКБ.

' Минобороны России/YouTube'

Тем не менее некоторые западные политики и пресса продолжают утверждать, что "Запад-2021" — серьезная угроза западным странам. И эти мнимые страхи в последние годы проявляются все чаще. Учения "Запад-2017", не успев начаться, стали объектом пристального внимания некоторых зарубежных военных и политиков, а также средств массовой информации. Тогда, как сообщал ТАСС, звучали заявления о том, что на учениях якобы "готовится плацдарм для оккупации Литвы, Польши или Украины". "Восток-2018" был назван американскими военными недостаточно прозрачным. После "Центра-2019", охватившего огромную территорию от южных и восточных границ России до Индийского океана, Вашингтон обвинил Москву в давлении на страны Каспийского региона, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

В последние годы сложилась такая традиция — любые учения, организованные российскими вооруженными силами, воспринимаются европейским сообществом как угроза. А если при этом мы еще применяем нашу ядерную триаду, истерика просто зашкаливает. Больше всех, как правило, начинают нервничать наши ближайшие западные соседи. Им все время кажется, что вот-вот российские войска вторгнутся на их территорию. Но это чистейшая паранойя. Вспомните первого американского министра обороны Джеймса Форрестола, который все время кричал "Русские идут!". Он в итоге довел себя до того, что в порыве очередной истерики, вызванной русофобией, выпрыгнул в окно и погиб Алексей Леонков военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"

В этом году обеспокоенность по поводу "Запада-2021" начала возрастать по мере приближения активной фазы учений. 10 сентября в эфире национального радио Литвы LRT министр обороны прибалтийской страны Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности неких гибридных инцидентов в связи с военными учениями "Запад-2021".

Гибридные риски связаны с применением во время учений мощных радиоэлектронных средств. Усиленное внимание потребуется в сфере обеспечения кибернетической безопасности. Не исключены информационные атаки Арвидас Анушаускас министр обороны Литвы

В Латвии из-за российско-белорусских учений также ожидают "возможных провокаций" и предлагают ЕС создать специальный "план реагирования". Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставить данные о военных учениях "Запад-2021" в связи с возросшей обеспокоенностью стран Балтии, Польши и Украины относительно планов Москвы. Генсек считает, что Россия "должна вести себя предсказуемым образом". "Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения".

' Минобороны России/YouTube'

Однако в российском оборонном ведомстве заявляют, что учения "Запад-2021", как и все предыдущие, открыты как для международных наблюдателей, так и для журналистов. В соответствии с международными договоренностями на основе Венского документа, всем государствам — участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности, а в августе этого года приглашение получили и международные наблюдатели. И те, кто захотел, приехали. Сегодня за активной фазой учений наблюдают свыше 120 военных представителей из 45 зарубежных стран.

О Венском документе Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, в которую входит и Россия. Согласно положениям документа, подписавшие его страны не могут проводить в течение одного года более шести мероприятий военной деятельности, в каждом из которых принимают участие более 13 тыс. человек, или 300 боевых танков, либо 500 боевых бронированных машин, или 300 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше). Также в документе отмечается, что нельзя проводить одновременно более трех учений с подобными параметрами. Продолжение