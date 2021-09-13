Глава Генштаба ВС РФ доложил Путину о ходе учений "Запад-2021" на полигоне в Мулино

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту и Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о том, сколько людей и техники принимают участие в основном этапе совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Путин прилетел на полигон в понедельник днем на вертолете. Главе государства, в частности, показали применение новейшей боевой машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем "Эпоха".

Позднее в командном пункте глава Генштаба доложил президенту, что в учениях в Нижегородской области задействованы около 20 тыс. человек личного состава, 5,6 тыс. единиц вооружений и военной техники, порядка 160 танков, более 100 самолетов и более 100 вертолетов. "Это здесь?" - уточнил Путин в ходе доклада Герасимова. "Вот здесь, на полигоне", - подтвердил глава Генштаба. Герасимов также рассказал, что на полигоне находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств.

Как сообщалось ранее, в ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.