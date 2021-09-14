В рамках учений "Запад-2021" создана единая система управления дежурных сил ПВО

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 14 сентября. / ТАСС/. Единая система управления дежурных сил противовоздушной обороны создана в рамках проведения совместных стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" создана единая система противовоздушной обороны, которая включает в себя все силы и средства для разведки, отражения ударов, средств воздушного нападения противника, прикрытия группировок войск и самое важное - это управление всеми средствами из единого центра", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что для организации управления силами и средствами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и автоматизированная система управления (АСУ). Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение в автоматизированном режиме.

В военном ведомстве подчеркнули, что на учениях "Запад-2021" вопросы ведения радиолокационной разведки, обнаружения и уничтожения воздушного противника, взаимодействия и обеспечения отрабатываются в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах радиолокационным средствам.

В Минобороны напомнили, что ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе на полигоне Ашулук заступили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчеты радиолокационных станций радиотехнических войск различного диапазона действия.