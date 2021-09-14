Более 50 воздушных судов проверили действия дежурных сил ПВО на учениях "Запад-2021"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 50 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) проверили работу дежурных сил противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) на совместных учениях РФ и Белоруссии "Запад-2021". Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.

"В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-35С и МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ка-52. Воздушные суда должны были преодолеть зоны дежурства сил ПВО незамеченными для радиолокационных станций радиотехнических войск", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что экипажи ВКС приближались к зоне ответственности подразделений ПВО ЗВО с разных направлений, на разных высотах и скоростях. Некоторые из них выполняли полет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, в плотных строевых порядках и с использованием радиопомех. Полеты выполнялись в светлое и темное время суток.

"Боевые расчеты радиотехнических войск Западного военного округа отработали обнаружение воздушных целей, их классификацию и выдачу координат полета целей на командный пункт соединений ПВО", - отметили в министерстве.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" проходят раз в два года. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь. Всего в учениях "Запад-2021" принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.