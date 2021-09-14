Шойгу прибыл в Душанбе на совместное заседание глав Минобороны, МИД и совбезов стран ОДКБ

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где примет участие в заседании Советов министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей безопасности государств - участниц ОДКБ. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где пройдет совещание руководителей военных ведомств, министров иностранных дел и Комитета секретарей безопасности государств - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - сказали в российском военном ведомстве. Там отметили, что на заседании "будут обсуждены вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества".

В совещании, которое состоится 15 сентября, примут участие военные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.