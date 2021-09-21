Малый ракетный корабль "Аскольд" спустят на воду в Керчи

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спуск на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд" состоится в Керчи под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова во вторник. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"21 сентября в городе Керчь на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы под руководством главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд" проекта 22800", - говорится в сообщении военного ведомства.

Главком в сопровождении рабочей группы уже прибыл в Керчь. Спуск корабля на воду пройдет на судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы. После завершения церемонии Евменов проверит ход надводного кораблестроения на предприятии и ознакомится с деятельностью его руководства по развитию производственных мощностей.

Как уточнили в Минобороны России, "Аскольд" станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. "Первый - "Циклон" - был спущен на воду в конце лета прошлого года и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске, третий - "Амур" - находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования", - пояснили в ведомстве.