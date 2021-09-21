Источник: палубники МиГ-29 сменят Су-33 и Су-25 на наземном "авианосце" в Крыму

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ротация отдельных корабельных истребительных авиаполков (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) в ближайшие дни пройдет на наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Саках (Крым). Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Ориентировочно в третьей декаде сентября 279-й ОКИАП на самолетах Су-33 и Су-25УТГ вернется на базовый аэродром СФ. Его сменит 100-й ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ", - сказал он.

По словам собеседника, таким образом, комплекс НИТКА в Крыму будет впервые использован для подготовки палубных летчиков сразу двух ОКИАП. Он отметил, что ранее подобного не наблюдалось. Ситуация изменилась после того, как в нее вмешался главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Самолеты 279-го ОКИАП прибыли в Крым в начале августа.

В мае источник сообщал ТАСС, что подписан контракт на ремонт и модернизацию комплекса НИТКА в Саках - полного наземного аналога авианосца "Адмирал Кузнецов" стоимостью порядка 500 млн рублей. Ожидалось, что уже в конце лета комплекс примет палубники.

По данным другого источника, вопрос о ремонте НИТКА в Саках сдвинулся с мертвой точки после того, как в декабре 2020 года Евменов провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации. В частности, были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" и обеспечить использование комплекса НИТКА в Саках для подготовки летного состава.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе "Адмирала Кузнецова".