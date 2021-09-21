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Подводный ракетоносец "Александр Невский" вернулся на Камчатку

Командующий подводными силами Тихоокеанского флота вручил экипажу жареного поросенка

ТАСС, 21 сентября. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" Тихоокеанского флота вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после выполнения задач в море, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"На пирсе подводников встречали командование подводных сил Тихоокеанского флота, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил России, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие. По докладу командира подлодки проекта "Борей" поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров", - сообщила пресс-служба.

Командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и по традиции вручил экипажу жареного поросенка. Наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные медали и грамоты, объявили благодарности. После пополнения всех видов материальных запасов экипаж подводного крейсера начнет подготовку к выполнению новых задач по своему предназначению.

Теги
РоссияКамчатский край
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