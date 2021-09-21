Летчики России и Казахстана приступили к отработке задач на учениях ШОС под Оренбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Летчики России и Казахстана приступили к выполнению задач по уничтожению позиций условного противника под Оренбургом на антитеррористических учениях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021", говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе совместных действий российские летчики выполняют авиационную разведку местности, отрабатывают уничтожение выдвигающихся колонн и нанесение бомбовых ударов по зенитным установкам террористических формирований. Штурмовики Су-25 Республики Казахстан в ходе авианалетов наносят ракетные удары по артиллерийским позициям "противника", - говорится в сообщении.

Всего на полигоне Донгуз будет выполнено девять огневых задач.

От российской стороны в учениях участвуют экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25 и самолетов-разведчиков Су-24МР.

Учения "Мирная миссия-2021" проходят 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.