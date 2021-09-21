Более 70 артиллерийских и ракетных систем задействуют на учениях стран ШОС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие задействуют более 70 артиллерийских и ракетных систем в отработке задач по борьбе с незаконными вооруженными формированиями на антитеррористических учениях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021", которые проходят в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

Учения проходят 20-24 сентября на полигоне Донгуз, в практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

"В рамках учения создана совместная группировка ракетных войск и артиллерии, основу которой составляют два гаубичных самоходных и реактивный артиллерийские дивизионы из состава мотострелковой и артиллерийской бригад Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, а также артиллерийские подразделения Народно-освободительной армии Китая. На вооружении группировки - российские 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С" и 120-мм "Хоста", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", реактивные системы залпового огня "Град", а также китайские 122-мм самоходные гаубицы PLL-09", - говорится в сообщении.

Артиллерийские подразделения отработают задачи в интересах коалиционных войск в борьбе с незаконными вооруженными формированиями: уничтожение техники, подавление огневых точек, постановку заградительного огня и другие. Планируется применить более 4,5 тыс. боеприпасов различных типов, в том числе реактивных, осколочно-фугасных, осветительных снарядов, а также противотанковых ракет.