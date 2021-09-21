Представители Минобороны РФ приняли участие в праздновании Дня республики в Южной Осетии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители российского военного ведомства приняли участие в праздновании Дня республики в Южной Осетии и передали министерству обороны страны военное имущество, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Как отмечается, в министерстве обороны Южной Осетии делегация российского военного ведомства под руководством командира 4-й гвардейской военной базы приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню республики.

"На полях торжественной церемонии состоялась передача югоосетинской стороне военного имущества. Поставленное военное имущество существенно повысит возможности Вооруженных сил Республики Южная Осетия по выполнению различных задач", - сказали в Минобороны РФ.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР.