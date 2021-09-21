ОСК: техническая возможность создания безэкипажных судов в России появится через три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Техническая возможность строительства безэкипажных судов в России появится через три года. Об этом заявил генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов в ходе пленарной сессии на форуме "Нева 2021".

"С точки зрения технической [возможность появления безэкипажных судов появится] через три года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рахманов добавил, что появление безэкипажных судов в акваториях зависит не только от технической возможности, но и от изменений нормативно-правовой базы.

Форум гражданского судостроения "Нева 2021" проходит в Петербурге с 21 по 24 сентября.