Первый в СССР атомоход К-3 прибыл в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол", которая ранее отправилась из Мурманской области к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы в Кронштадте, прибыла на "Северную верфь" (Петербург). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе верфей.

"Подводная лодка прибыла к нам. Здесь будет проведена операция по выводу лодки из плавучего дока "Свияга", - рассказала представитель пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе АНО "Остров фортов", далее субмарина отправится в Кронштадт, где будет отреставрирована, музеефицирована и станет центральным экспонатом запланированного к открытию после 2023 года Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластера "Остров фортов".

Чтобы АПЛ К-3 стала музейным экспонатом, в настоящее время при активном участии ВМФ России и профессиональной общественности разрабатывается проект музеефикации подлодки. Также предстоит подготовить бетонное опорное основание под АПЛ К-3 в Музее военно-морской славы и организовать ее затягивание в здание будущего музея. После этого будут проведены восстановительные работы по легкому корпусу и внутренней части подводной лодки.

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе № 402 (ныне - ПО "Севмаш"), спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году было принято окончательное решение главкомом ВМФ не утилизировать К-3 и сохранить ее для истории.