Минобороны РФ объявило тендер на международные воинские грузовые перевозки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ объявило тендер на оказание услуг по международным воинским грузовым железнодорожным перевозкам. Информация о закрытом аукционе размещена на сайте госзакупок.

"Оказание услуг по выполнению воинских грузовых перевозок в прямом международном железнодорожном сообщении для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2021-2022 годах", - говорится в пункте "объект закупки".

Ведомство готово потратить на эти нужды до 854 млн рублей, из них 567 млн - в 2022 году и 286,9 - в 2023. Заявки принимаются до 7 октября, аукцион будет проведен 11 октября.

Согласно условиям контракта, перевозки планируется организовать в Туркменистан, Узбекистан, Армению, Украину, Азербайджан, Китай, Монголию, Абхазию, Белоруссию, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан.