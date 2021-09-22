Золотов вручил личный штандарт командующему Росгвардии на Северном Кавказе Захарову

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в среду в Пятигорске торжественно вручил личный штандарт командующему Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенанту Сергею Захарову, передает корреспондент ТАСС.

"Штандарт - это не только личный знак, атрибут личной доблести командующего. На его обладателя возлагается колоссальная ответственность за выполнение важных государственных задач, за судьбы подчиненных, за мирную жизнь сограждан. Вступление в должность командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Захарова стало объективным признанием его ратных заслуг, профессионального опыта и авторитета, обретенных за долгие годы безупречной службы в войсках правопорядка", - отметил Золотов.

Он выразил уверенность, что и на этом посту Захаров приложит максимум усилий для поддержания высокой боевой готовности Северо-Кавказского округа Росгвардии. "Северный Кавказ был и остается одним из важнейших регионов, развитию которого в государстве уделяется особое внимание. И динамика этого развития напрямую связана с состоянием региональной безопасности, созданием условий для мирного созидательного труда", - сказал директор Росгвардии.

Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка поздравил Захарова с вручением штандарта. "В его послужном списке - прохождение службы в различных регионах нашей страны, где он приобрел большой опыт, зарекомендовал себя грамотным и принципиальным командиром с широким оперативно-тактическим мышлением", - сказал Чайка. Он выразил уверенность в том, что на новом посту Захаров проявит "свои лучшие профессиональные качества для выполнения стоящих перед округом непростых и ответственных задач",

По его словам, обстановка на территории Северного Кавказа во многом изменилась к лучшему, чему "в значительной мере способствовала та огромная работа, которую провели и продолжают проводить силовые ведомства, в том числе Росгвардия".

Биография

Захаров Сергей Юрьевич родился 19 августа 1967 года в городе Озерске. В 1988 году он окончил Саратовское высшее военное командное училище, в 1999 году - Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, в 2018 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Проходил военную службу в различных командных должностях, в том числе командира отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. С 2018 по 2021 год проходил военную службу в должности первого заместителя командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации. Указом президента РФ от 7 июня 2021 года назначен на воинскую должность командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

Воинское звание "генерал-лейтенант" присвоено Захарову указом президента РФ от 12 декабря 2019 года. Он является участником боевых действий, награжден орденом "За военные заслуги", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медалями "За отвагу", Суворова.

Об округе

Северо-Кавказский округ Росгвардии был сформирован в 2017 году. Войска округа обеспечивают безопасность в семи субъектах страны, на территории которых проживает более 9,5 миллиона человек.