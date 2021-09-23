Отряд кораблей и подлодок ТОФ приступил к форсированию Суэцкого канала

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющий межфлотский переход с Балтики к местам постоянной дислокации, в минувшие сутки приступил к форсированию Суэцкого канала в южном направлении. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом "Гремящий" утром в среду приступил к форсированию Суэцкого канала в южном направлении", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Корвет "Гремящий" - головной проекта 20385 - построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 30 июня 2017 года, передан ВМФ 29 декабря 2020 года. "Гремящий" вышел в межфлотский переход в августе в составе отряда кораблей во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота. Последний позднее вошел в состав Средиземноморской эскадры ВМФ России.

В составе отряда - подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" проекта 636.3 постройки "Адмиралтейских верфей" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). Подлодка "Петропавловск-Камчатский" - первая в серии из шести субмарин проекта 636.3, предназначенных для ТОФ. Заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года, передана ВМФ 25 ноября 2019 года. Субмарина "Волхов" заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 26 декабря 2019 года, передана ВМФ 24 октября 2020 года.

Корвет и подводные лодки являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК/ПЛ".