Атомоход "Генералиссимус Суворов" выйдет на испытания в море в 2022 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Второй серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А") "Генералиссимус Суворов", строящийся на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), выйдет на испытания в море в 2022 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС.

"В следующем году крейсеру предстоят морские испытания, поэтому перед спуском на воду будет выполнен максимально возможный объем монтажных работ", - сказал Королев, отвечая на вопрос о сроках сдачи атомохода "Генералиссимус Суворов".

По его словам, сейчас крейсер готовится к спуску на воду. Конкретная дата этой процедуры будет определена до конца 2021 года.

"Сформирован корпус корабля, в который погружено все необходимое крупногабаритное оборудование, затягиваются сотни километров кабелей, формируются энергетические линии и бортовые сети, механизмы общекорабельного характера. Темп работ достаточно высок. У северодвинцев все идет по графику", - добавил заместитель гендиректора ОСК.

"Генералиссимус Суворов" заложен 26 декабря 2014 года. Он принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.