ВМФ получит до конца 2021 года два атомохода, дизельную подлодку и корвет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый серийный ракетоносец проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег", атомоход проекта 885М "Новосибирск", большая подлодка проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый" будут сданы заказчику до конца 2021 года предприятиями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщил заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев в интервью ТАСС.

"До конца года планируем передать заказчику после завершения строительства атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Князь Олег" и атомную подлодку проекта 885М "Новосибирск", большую подлодку проекта 636.3 "Магадан" и корвет проекта 20380 "Ретивый", - сказал Королев.

По его словам, до конца 2021 года также планируется заложить фрегат на "Северной верфи", два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной обороны на Средне-Невском заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

Кроме того, добавил Королев, после завершения ремонта планируется сдать атомную подлодку проекта 671РТМК "Тамбов", сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый" и корабль противоминной обороны проекта 1265 "Герман Угрюмов".