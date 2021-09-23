Активная фаза учений ШОС "Мирная миссия" стартовала в Оренбургской области

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 23 сентября. / ТАСС/. Активная фаза антитеррористических учений военнослужащих стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021" стартовала на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25 России и Казахстана нанесли бомбовые удары условному противнику, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"В розыгрыше эпизода задействованы два звена российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25, а также одно звено штурмовиков Су-25 Вооруженных сил Казахстана. Экипажи нанесли бомбовые удары по пунктам управления, скоплениям боевой техники, складам с боеприпасами и горючим и другим важным объектам условного противника, используя осколочно-фугасные бомбы", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что действия авиации поддержали расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и реактивных систем залпового огня "Град". После этого подразделения Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая и России нанесли поражение отрядам "боевиков", далее десант Белоруссии, Индии, Киргизии, РФ и Пакистана захватил выгодный рубеж для последующей атаки.

Вертолетная, танковая и артиллерийская "карусели"

Методы вертолетной, танковой и артиллерийской "каруселей" применили военнослужащие России на учениях.

"Военнослужащие ЦВО применили артиллерийскую "карусель", двойную вертолетную "карусель" на вертолетах Ми-24. Кроме того, "забазированный" танковый взвод нанес огневое поражение "противнику" способом танковой "карусели", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для артиллерийской "карусели", когда расчеты меняют друг друга на позиции для пополнения боезапаса, были задействованы противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", реактивные системы залпового огня "Град". Кроме того, применялись самоходные гаубицы "Мста-С" и "Хоста", снаряды которых разрывались одновременно на большой высоте над позициями террористических формирований и непосредственно над землей, существенно увеличивая эффективность огневого поражения.

Далее танкисты из скрытых фортификационных сооружений, оснащенных замаскированными туннелями, нанесли поражение противнику. Метод "забазированного" танкового взвода применялся впервые. Последнюю "карусель" устроили экипажи ударных вертолетов Ми-24. "Два звена ударных Ми-24, действуя синхронно с двух направлений в боевом порядке "круг", нанесли непрерывное огневое поражение силам условного противника, выпустив более 1 000 авиационных ракет С-8 класса "воздух - поверхность", осколочно-фугасных зажигательных и бронебойных снарядов", - отметили в пресс-службе.

Уничтожение около 1,2 тыс. условных боевиков

Военнослужащие девяти стран уничтожили крупную группировку условных боевиков на учениях.

"Российские военнослужащие и воинские контингенты из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии отработали совместные действия по отражению наступления условного противника, переходу в наступление и разгрому его главных сил. В результате действий контрударной группировки, оперативно-тактического десанта, обходящего отряда, действующих при поддержке авиации и огня артиллерии, осуществлен разгром "противника", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что численность группировки террористов достигала 1,2 тыс. человек. Розыгрыш начался с действий авиации, которая во взаимодействии с артиллерией уничтожила важные объекты противника. Далее был высажен десант, вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника", а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов. Огнеметчики уничтожили технику условного противника на расстоянии до пяти километров, саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".

"Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления, а также блокирование терминалов сотовой связи на всем протяжении финального этапа учения обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы", - отметили в пресс-службе.

Наградные знаки

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил глав военных делегаций стран-участниц учений ШОС "Мирная миссия - 2021" знаком отличия "За укрепление дружбы и сотрудничества", сообщает Минобороны России.

Данный памятный знак присуждается военнослужащим и гражданским служащим военных ведомств стран ШОС за особые заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества. Идея присуждать данную награду была одобрена министрами обороны стран-участниц организации на совещании в Душанбе 28 июля 2021 года.

Действия международных террористов

Начальники Генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС обсудят на полях совместных учений "Мирная миссия - 2021" действия международных террористических организаций.

"В ходе сегодняшнего заседания мы обсудим военно-политическую обстановку и действия международных террористических организаций в кризисных регионах мира", - заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, открывая заседание.

Замглавы российского военного ведомства выразил надежду, что данная встреча поспособствует укреплению взаимодействия стран ШОС в борьбе с терроризмом. "Уверен, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивном ключе, а ее итоги будут способствовать укреплению доверия и развитию сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран", - отметил Герасимов.

В заседании принимают участие военные делегации Индии, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. Всего в "Мирной миссии - 2021" задействованы более 3,4 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Из них от российской стороны в учениях участвуют около 2 тыс. человек личного состава и свыше 350 единиц вооружения и военной техники.

Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа - мотострелкового и артиллерийского соединений, дислоцированных в Оренбургской области, бригады специального назначения из Самарской области, а также части оперативно-тактической авиации ЦВО и военно-транспортной авиации ВКС России.

Учения "Мирная миссия - 2021" проходят 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области под руководством командующего войсками Центрального военного округа ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В них принимают участие военнослужащие от России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

Совместные антитеррористические учения государств - членов ШОС "Мирная миссия" проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

Всего в "Мирной миссии - 2021" участвуют более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.