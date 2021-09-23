Умер главный конструктор советских атомных подводных лодок I и II поколений Радий Шмаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) "Малахит", участвовавший в создании атомных подводных лодок I и II поколений и их модификаций, Радий Шмаков умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

"23 сентября на 91-м году жизни скончался главный конструктор СПМБМ "Малахит" Шмаков Радий Анатольевич, почетный член нашего Клуба подводников <…> Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича", - говорится в сообщении.

Шмаков работал в ЦКБ "Малахит" (ныне - СПМ БМ "Малахит") с 1954 года. С 1966 по 1976 год по совместительству преподавал в Ленинградском кораблестроительном институте. С 1976 по 1984 год участвовал в модернизациях и сдаче атомных подводных лодок I и II поколений, был главным конструктором атомных подводных лодок проектов 671, 671РТ, 671РТМ. Участвовал в создании первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

Награжден орденами Октябрьской Революции (1978) и дважды - орденом Трудового Красного Знамени (1971, 1985). В 1981 году Шмакову была присуждена Государственная премия СССР, а в 1997 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.

"Малахит" на протяжении нескольких десятилетий специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые отечественные атомные субмарины проекта 627 и 627А "Кит" и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень".