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МО РФ опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства самолетом России

Экипаж российского самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами, отметили в ведомстве
Министерство обороны РФ Михаил Терещенко/ТАСС
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Министерство обороны РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минобороны России опровергло заявление Эстонии о якобы имевшем место нарушении российским самолетом А-50 воздушного пространства этой страны, эстонские диспетчеры не предъявляли претензий к летчикам во время перелета.

"22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", - сказали в четверг журналистам в военном ведомстве.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в четверг МИД Эстонии сообщил, что вручил послу РФ Александру Петрову ноту в связи с якобы имевшим местом нарушением воздушного пространства республики российским самолетом. В ведомстве не уточнили характер инцидента и его детали.

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