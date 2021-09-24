На Амурском судостроительном заводе 29 сентября заложат корвет "Бравый"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой корвет ближней морской зоны проекта 20380 "Бравый" заложат на Амурском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 29 сентября. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Многоцелевой корвет проекта 20380 "Бравый" будет торжественно заложен на Амурском судостроительном заводе. Дату закладки корвета - 29 сентября - установил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что корветы проекта 20380 способны решать широкий спектр задач в составе разнородных группировок флота и одиночно. Они предназначены для действий в морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования зоны ответственности.

Ожидается, что в церемонии закладки примут участие представители Минобороны РФ, командования ВМФ и Тихоокеанского флота, ОСК и ЦМКБ "Алмаз", а также правительства Хабаровского края и администрации Комсомольска-на-Амуре.

Корабли проектов 20380 разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". В настоящее время семь корветов проекта 20380 несут службу в ВМФ РФ, ведется строительство еще четырех. Контрактами предусмотрено строительство еще четырех кораблей серии на "Северной верфи". По переработанному проекту 20385 построен один корабль, еще два строятся. По усовершенствованному проекту 20386 на "Северной верфи" строится корвет "Меркурий".

В зависимости от модификации корабля вооружение корветов проекта 20380 составляют пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр-НК" или "Уран", зенитный ракетный комплекс "Кортик-М" или "Полимент-Редут", две артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм, артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, а также два торпедных аппарата комплекса "Пакет" калибра 330 мм. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.