Ростех создал автоматическую дымовую завесу для защиты техники от управляемых ракет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации "Ростех" разработали новую автоматическую дымовую завесу для прикрытия бронетехники от управляемого оружия. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В состав комплексов входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Комплекс способен защитить технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией "Завет-Д".

"Во время атаки противника комплекс определяет угрозу и "прячет" технику за завесой из комбинированных помех", - приводят в Ростехе слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.