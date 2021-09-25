Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Три радиолокационные станции серии "Воронеж", входящие систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), планируется модернизировать до 2028 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе межгосударственной акционерной корпорации (МАК) "Вымпел".

"Три узла модернизируется в ближайшей перспективе в 2025-2028 годах: "Воронеж-М" в Лехтусе (Ленинградская область), "Вронеж-ДМ" в Армавире и "Воронеж-М" в Усолье-Сибирском (Иркутская область)", - сказали в корпорации.

Там также уточнили, что, согласно плану модернизации, на станциях в первую очередь будет усилена помехозащищенность, а также улучшена система энергообеспечения.

На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.