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Истребители РФ сопроводили стратегический бомбардировщик США над Тихим океаном

Как сообщили в Минобороны РФ, нарушения госграницы, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено
Бомбардировщик В-52Н ВВС США Национальный Центр управления обороной РФ/ТАСС, архив
Описание
Бомбардировщик В-52Н ВВС США
© Национальный Центр управления обороной РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Три российских истребителя Су-35С сопроводили над Тихим океаном стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приблизившийся к границам воздушного пространства России. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

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По данным центра, в воскресенье радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Восточного военного округа обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, приближающуюся к границе воздушного пространства РФ.

"С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана <…>. Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено", - сказали в центре.

По данным российских военных, после того как самолет ВВС США удалился от границы воздушного пространства России, экипажи российских истребителей Су-35С вернулись на аэродромы базирования.

"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в центре.

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