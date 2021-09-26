Боевики попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии в провинции Алеппо

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пятеро сирийских военнослужащих получили ранения при попытке боевиков перейти линию соприкосновения с вооруженными силами Сирии с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в районе населенного пункта Басельхайя боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооруженными силами САР в направлении Телль-Рифаата с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. В ходе попытки прорыва пятеро боевиков подорвались на минных заграждениях, не менее 10 были ранены. В результате боестолкновения также получили ранения пять сирийских военнослужащих. Боевики отступили на исходные позиции", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон постоянно призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.