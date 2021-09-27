Кабмин одобрил проект о продлении предельного срока службы генералов армии и маршалов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий увеличивать решением президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Текст официального отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в правительственном отзыве.

Президент России Владимир Путин внес инициативу в Госдуму 19 июля. Законопроект предусматривает, что на срок, установленный решением президента РФ, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы "с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота".

Согласно действующей редакции закона "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст пребывания на военной службе для них - 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.