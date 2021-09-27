Экипажи флагмана ЧФ и корвета "Ладный" выполнили артиллерийские стрельбы в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Экипажи гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Москва" и сторожевого корабля "Ладный" Черноморского флота (ЧФ) провели комплекс корабельных боевых учений и выполнили артиллерийские стрельбы в морских полигонах, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ, распространенном в понедельник.

"В акватории Черного моря экипажи отработали задачи боевого маневрирования, поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и морских целей, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учения по противовоздушной обороне и ведению морского боя с артиллерийской стрельбой из вооружения корабля", - сообщили на флоте.

Как отмечается, также в ходе учений экипаж крейсера "Москва" отработал алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении ракетной стрельбы.

Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки флота на 2021 учебный год, добавили в пресс-службе.