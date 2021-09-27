В Калининграде умер вице-адмирал Василий Апанович

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Вице-адмирал Василий Апанович, который возглавлял Клуб генералов и адмиралов области, умер 27 сентября на 71-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области. Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким Апановича.

"Василий Никанорович прошел достойный жизненный путь офицера Военно-морского флота, посвятив себя служению Отечеству. В 1976 году он окончил Калининградское высшее военно-морское училище и начал службу командиром зенитно-ракетной батареи на корабле "Образцовый" Балтийского флота. После ухода на пенсию с должности заместителя командующего Балтийским флотом Российской Федерации Василий Никанорович Апанович принимал активное участие в общественной жизни Калининградской области, в работе ветеранской организации, являлся председателем Клуба генералов и адмиралов области, первым заместителем председателя региональной организации "Калининградское землячество белорусов", - говорится в сообщении.

Вице-адмирал Апанович более 40 лет жизни отдал Военно-морскому флоту. Участвовал во многих дальних походах кораблей, удостоен высоких государственных наград.