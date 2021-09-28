В РФ разработали первую систему охраны периметра "Прометей" с боевыми модулями-роботами

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Новая и уникальная система охраны периметра "Прометей", в которую входят дистанционно-управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом, разработана в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор НПО "Электромашина" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех"), разработавшего эту систему, Игорь Афанасьев.

"Система "Прометей" для охраны периметра объектов одновременно управляет до 16 боевыми модулями, которые обнаруживают, оповещают и, если необходимо, защищают охраняемый объект. В любом удобном месте находится оператор, который с пульта управляет всеми 16 системами, переключаясь на приоритетный боевой модуль", - сказал он.

По его словам, команды нарушителю подаются через громкоговорители, установленные на боевые модули, и отдаются или голосом оператора, или в автоматическом режиме. "От софта до самого боевого модуля - полностью разработка НПО "Электромашина". Компетенции предприятия таковы, что позволяют всю систему разработать и производить у нас. Наша специализация - это приводы, системы управления, программное обеспечение - то, в чем мы в настоящий момент сильны и компетентны. Поэтому все роботизированные объекты, которые производятся для российской армии в настоящий момент, комплектуются изделиями "Электромашины", - отметил Афанасьев.

"Прометей" создан для охраны периметра особоохраняемых объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий.

Также АО "НПО "Электромашина" разработало боевой модуль "Охотник", серийное производство которого уже началось. Универсальность этого изделия позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе инженерных и сухопутных. Модуль оснащен системой теле-тепловизионного наблюдения, встроенной диагностикой неисправности, счетчиком-индикатором патронов, гироскопической системой стабилизации прицела и самого вооружения, а также лазерным дальномером. Комплекс успешно прошел все необходимые испытания. Предприятие также создало модификацию "Охотника" для оснащения военно-морской техники. В данной конфигурации устройство носит обозначение "Нарвал".