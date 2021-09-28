В России создают комплекс РЭБ на Ми-8АМТШ для подавления систем связи и управления

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе вертолета Ми-8АМТШ для подавления систем связи и автоматизированных систем управления войсками условного противника создают в России. Сейчас проводятся летные испытания машины, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На базе вертолета Ми-8АМТШ создается комплекс радиоэлектронной борьбы для подавления систем связи и управления, в том числе автоматизированных систем управления войсками, условного противника. В настоящее время завершаются летные испытания машины", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ранее в России с успехом разрабатывались средства РЭБ для поражения высокоточного оружия и бортовых систем ударной и беспилотной авиации. А данном случае вертолетный комплекс будет подавлять наземные пункты управления войсками, а также специализированные системы связи.

Новый вертолет Ми-8АМТШ разработан холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") с учетом опыта боевых действий в Сирии. Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.

Для повышения боевой живучести машина оснащена цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

В 2019 году холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 10 многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. 7 апреля 2020 года первые два вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" поступили в авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующийся в Краснодарском крае.