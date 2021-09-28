Российский Су-27 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дежурные силы ПВО Южного военного округа обнаружили и сопроводили над Черным морем самолет-разведчик ВВС США. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.

По информации НЦУО, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря, не допустив нарушения государственной границы России.