{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму

В них задействуют около 2 тыс. человек и более 100 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска приступают к активной фазе тактических учений в Крыму, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Проведена организация взаимодействия всех участвующих в предстоящих практических действиях подразделений, родов войск и средств поражения с детализацией в необходимой степени главных вопросов действий подчиненных и приданных подразделений, а также согласование сигналов оповещения, управления и взаимодействия", - говорится в сообщении.

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ проходят на полигоне Опук в восточной части Крыма. В них задействуют около 2 тыс. человек и более 100 единиц техники. Руководит учениями командир соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.

По словам командира гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, гвардии подполковника Александра Солодовникова, планирование предстоящих действий завершено, личный состав к ним готов.

Теги
РоссияКрым
Корабельный боевой модуль "Нарвал" успешно прошел испытания
Генеральный директор предприятия сообщил, что "Нарвал" планируется устанавливать на легкие катера, которые сейчас разрабатываются для охраны побережья России
Читать полностью