Летно-конструкторские испытания ракеты "Циркон" с надводного носителя завершены

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя - фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота - успешно завершены. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"ЛКИ "Циркона" с берегового стенда и головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены более 10 пусков, крайний из них - в июле", - уточнил он.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят ракеты, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

24 августа в ходе работы Международного военно-технического форума "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" военному ведомству. Как сообщал ТАСС генеральный директор - генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов, этот контракт будет выполнен до 2025 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 Махов [более 10 тысяч км/ч] и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

19 июля сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность - свыше 350 км. По данным военного ведомства, головной фрегат проекта 22350 выполнил пуск ракеты из акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.