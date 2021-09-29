Военные РФ и Монголии отработали уничтожение "боевиков" на совместных учениях "Селенга"

УЛАН-УДЭ, 29 сентября. /ТАСС/. Участники начавшихся в Монголии российско-монгольских учений "Селенга" отработали совместные действия по уничтожению условного противника, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне Дойтын Ам военнослужащие мотострелкового подразделения Восточного военного округа и военнослужащие Вооруженных сил Монголии совместными действиями уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника в труднодоступной местности. В ходе практической части учения использовались вертолеты МИ-8АМТШ "Терминатор", - проинформировали в пресс-службе.

По замыслу учений, российские и монгольские разведчики были доставлены на вертолетах в заданный район, где вступили в бой с превосходящими силами "противника". "Высадка десанта является одним из самых сложных элементов проведения контртеррористической операции, которые отрабатываются российско-монгольской группировкой войск на этих учениях", - пояснили в пресс-службе ВВО.

Кроме того, танковые, мотострелковые, артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы, подразделения ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты условного противника.

Российско-монгольские военные учения "Селенга" проводятся ежегодно поочередно на территории двух государств. Они направлены на борьбу с международным терроризмом. Всего в маневрах, запланированных на период с 23 сентября по 5 октября текущего года, принимают участие около 1,5 тыс. человек и более 200 единиц военной техники. В ходе их подготовки стороны приняли меры по недопущению распространения инфекционных заболеваний.