Миротворческое соединение ЦВО полностью перевооружили на новейшие автоматы АК-12

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Миротворческое соединение Центрального военного округа (ЦВО) полностью перевооружили на автоматы Калашникова АК-12. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ЦВО.

"Миротворческое соединение Центрального военного округа полностью перевооружено на новое стрелковое оружие, накануне военнослужащие получили последнюю партию из 1,5 тыс. автоматов Калашникова АК-12", - отмечается в сообщении.

Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр - 5,45 мм, дальность прямого выстрела - 440 м, скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой в два выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы. По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы.

15-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Бригада укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС "Перунит-Б" и "Грот-Н", беспилотниками "Орлан-10", "Леер-3" и "Тахион-3".