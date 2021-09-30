Российские подлодки для Индии оснастят новейшими приборными комплексами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Предлагаемые Индии по программе 75I российские неатомные подводные лодки в случае победы в тендере оснастят новейшими приборными комплексами разработки ЦНИИ "Электроприбор". Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор" академик РАН Владимир Пешехонов.

"Наши навигационные и перископные комплексы будут установлены на предлагаемые Индии российские неатомные подводные лодки, потому что они полностью конкурентоспособны", - подтвердил академик.

Он отметил, что эти комплексы уже прошли модернизацию и стали лучше по техническим характеристикам. "Перископный комплекс, например, оснащен очень хорошим тепловизором, лазерным дальномером, системой обработки информации на новой элементной базе. Кроме того, улучшены эксплуатационные характеристики комплекса", - отметил Пешехонов.

В начале июня газета Times of India сообщала, что Совет по оборонным закупкам при Министерстве обороны Индии одобрил международный тендер, по результатам которого будет определен иностранный партнер в строительстве шести дизель-электрических подводных лодок нового поколения на индийских верфях.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 8:30 мск .