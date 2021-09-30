Источник: первый пуск ракеты "Циркон" с подлодки выполнят из Белого моря в октябре

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты "Циркон" будет выполнен с атомной подводной лодки (АПЛ) "Северодвинск" Северного флота с поверхности Белого моря в октябре. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый пуск "Циркона" с субмарины "Северодвинск" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будет выполнен с надводного положения в начале октября. В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели", - сказал он.

По его словам, планировавшийся в сентябре первый пуск с АПЛ "Северодвинск" был перенесен на октябрь в связи с необходимостью провести все мероприятия технической подготовки к нему.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не прокомментировали ТАСС эту информацию.

По данным собеседника агентства, до конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска "Циркона" с АПЛ, в следующем году испытания с подводного носителя продолжатся. Также источник ТАСС отметил, что государственные испытания этой ракеты с надводного носителя планируется начать в ноябре, а в 2022-м они могут быть продолжены, после чего начнется плановая поставка ракет на Военно-морской флот РФ.

Ранее были успешно завершены ЛКИ "Циркона" с надводного носителя - головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Контракт на поставку "Цирконов"

24 августа в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ. Как сообщал ТАСС генеральный директор - генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов, этот контракт будет выполнен до 2025 года. На полях форума он отмечал, что ракета "унифицирована, может использоваться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок". По словам Леонова, "разница [заключается] только в типе пусковой установки, используемой на надводных кораблях или подводных лодках".