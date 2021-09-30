Эксперт: Россия на 10 лет обогнала США в создании пассивных гидроакустических комплексов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия на 10 лет опередила США в разработке пассивных гидроакустических комплексов (ГАК) для подводных лодок. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель государственного научного центра "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" академик РАН Владимир Пешехонов.

"Наш пассивный ГАК "Лира" нового поколения стал намного эффективнее, чем у других подводных лодок. Недаром американцы на своих новейших ударных атомных подводных лодках типа Virginia с варианта Block III также стали применять конформную гидроакустическую антенну, но на 10 лет позже нас", - подчеркнул академик.

По его словам, к настоящему времени завершены государственные испытания комплекса "Лира", по результатам которых откорректирована техническая документация. На Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге можно было видеть первую серийную подводную лодку "Кронштадт" проекта 677, которая оснащена первым серийным комплексом "Лира".

Как пояснил Пешехонов, у "Лиры" в гидроакустике есть крупные достижения. Прежде всего, это пассивная носовая антенна. Ранее такая антенна имела форму цилиндра или сферы, а в "Лире" квазиконформная антенна выложена по носовой части подводной лодки. В результате она имеет значительно больше элементов, чем можно было разместить на сфере или цилиндре, и пассивный канал стал намного эффективнее, чем был ранее.

В старых антеннах обработка информации осуществлялась в прочном корпусе лодки, а в "Лире" обработка информации идет в герметичных приборах вне прочного корпуса. Это позволило существенно сократить протяженность линий связи и, соответственно, уровень паразитных наводок.

"В "Лире" очень компактная вычислительная часть и передовая алгоритмическая база, обеспечивающая все режимы работы. ГАК предыдущих поколений невозможно было разместить на более компактных дизель-электрических подводных лодках, а только на атомных субмаринах", - отметил Пешехонов, подчеркнув, что в перспективе, если в России будут строится экспортные неатомные подводные лодки, то не исключено, что элементы "Лиры" или комплекс "Лира" в полной конфигурации будет устанавливаться на эти субмарины.

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