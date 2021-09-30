Эксперт считает, что передача определенных технологий инозаказчику не опасна для России

"Я не считаю, что передача определенных технологий инозаказчику, что требуется при выполнении некоторых контрактов, несет какие-либо опасности для России. Если такая опасность и существует, то она минимальная. Мы не стоим на месте и если передаем какую-то устоявшуюся технологию, то на полученные деньги должны создать новую технологию или модернизировать имеющуюся", - пояснил академик.

По его словам, торговля оборонной продукцией к настоящему времени претерпела определенные изменения. "Теперь, например, когда заключаем контакты на поставки приборной техники в Индию, то учитываем, что эта техника будет в основном изготавливаться в самой Индии, поскольку эта страна реализует принятую концепцию "Делай в Индии", - отметил Пешехонов.

"Экспортные заказы до недавнего времени были хороши тем, что давали хорошую прибыль. Сейчас же такой прибыли уже нет. Но в любом случае предприятие может распоряжаться такой прибылью от экспортных контактов и направлять ее на создание новых технологий. Что же касается гособоронзаказа, то такая возможность, к сожалению, исключена", - сообщил академик.