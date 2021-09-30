Белоруссия получила из России первую партию БТР-82А

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А поступила в Белоруссию, вторая партия поступит в ноябре нынешнего года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод". Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ (Объединенный учебный центр) и Военная академия Беларуси", - проинформировали в оборонном ведомстве.​​​