Россия досрочно поставила комплектующие для самолетов МиГ-29 ВВС Болгарии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") в рамках контракта досрочно поставила комплектующие для поддержания исправности парка самолетов МиГ-29 ВВС Болгарии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе корпорации.

"В ходе прошедших в августе переговоров руководство ВВС Болгарии и корпорация "МиГ" договорились о поставке комплектующих для МиГ-29 с опережением срока. На прошлой неделе мы отгрузили заключительную партию авиационно-технического имущества в рамках действующих контрактов. Досрочное выполнение корпорацией своих обязательств позволит существенно повысить боевую готовность ВВС Болгарии", - приводит пресс-служба слова управляющего директора РСК "МиГ" Андрея Герасимчука.

В корпорации также отметили, что стороны намерены продолжать сотрудничество, а появившаяся в СМИ информация о возможном расторжении контрактов на обслуживание самолетов МиГ-29 ВВС Болгарии не соответствует действительности. "Информация <…> посвящена исключительно работам по ремонту управляемых ракет Р-27. Корпорация "МиГ" не разрабатывает и не производит ракеты. Мы разрабатываем и производим самолеты марки МиГ. Компания не заключала контрактов с Болгарией на обслуживание и ремонт авиационных ракет Р-27 и не участвовала в проведении данных работ", - пояснили в пресс-службе.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя - один человек, максимальная скорость - 2 450 км/ч, практический потолок - 18 тыс. метров. Самолет оснащен 30-миллиметровой пушкой и может нести различное вооружение на шести точках подвески.