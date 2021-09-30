Более 127 тыс. человек призовут на военную службу осенью

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Осенью 2021 года на военную службу в России будут призваны более 127 тыс. человек, сообщил в четверг начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Призыву на военную службу подлежит более 127 тыс. человек", - сказал он на брифинге перед начинающимся 1 октября осенним призывом. По его словам, по порядку проведения этого мероприятия в текущем году существенных отличий нет.

"Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года", - сказал представитель Генштаба.

"Основные усилия при организации и проведении призыва граждан на военную службу осенью этого года будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний в войсках при их комплектовании молодым пополнением", - отметил Бурдинский, указав, что военные комиссариаты заблаговременно были обеспечены всем необходимым, в том числе им доставлено порядка 5 млн медицинских масок и более 200 тыс. тест-систем.

Требования к здоровью граждан

В свою очередь замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин сообщил, что в Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу.

По его словам, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе. "Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза", - сказал подполковник медицинской службы.

"Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности", - добавил Черкашин.

Из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%, в то время как весной 2020 года этот показатель был 76,4% и держался на уровне около 75-76% с 2016 года. Он отметил, что за весеннюю призывную компанию прошли медосвидетельствование более 672 тыс. человек.