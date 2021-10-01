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У российских границ за неделю вели разведку 58 самолетов и беспилотников

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 58 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны России приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 48 самолетов-разведчиков и 10 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Четыре раза из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, чтобы не допустить нарушения госграницы РФ. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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