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На вооружение ВС России примут не реагирующий на тепловые ловушки переносной ЗРК

Ракетный комплекс "Метка" также устойчив ко всем видам оптических помех головкой самонаведения, рассказал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Метка", устойчивый к применению тепловых ловушек, планируют в ближайшее время принять на вооружение российской армии. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"В ближайшей перспективе планируется принять на вооружение <...> переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения "Метка", оснащенный устойчивой ко всем видам оптических помех головкой самонаведения", - заявил он.

Также, по его словам, скоро могут принять на вооружение такие системы, как боевая машина для отделений стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО", новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ", средство борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами - 57-миллиметровый зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".

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