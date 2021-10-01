На вооружение ВС России примут не реагирующий на тепловые ловушки переносной ЗРК

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Метка", устойчивый к применению тепловых ловушек, планируют в ближайшее время принять на вооружение российской армии. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"В ближайшей перспективе планируется принять на вооружение <...> переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения "Метка", оснащенный устойчивой ко всем видам оптических помех головкой самонаведения", - заявил он.

Также, по его словам, скоро могут принять на вооружение такие системы, как боевая машина для отделений стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО", новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ", средство борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами - 57-миллиметровый зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".