В российские войска поставили партию новейших вертолетов Ми-28НМ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Партия новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" поступила в войска в рамках гособоронзаказа. Об этом говорится в опубликованной в пятницу инфографике в газете "Красная звезда".

"Гособоронзаказ: вертолеты Ми-28НМ и 152-мм самоходные гаубицы "Мста-СМ" поставлены в войска", - отмечается в материале.

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ совершил свой первый полет 12 октября 2016 года. Облик модернизированных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии машины. Вертолет получил надвтулочную радиолокационную станцию, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию и перспективные виды вооружения. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020-2027 годах.

Гаубица "Мста-СМ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы условного противника. Основу огневой мощи САУ 2С33 "Мста-СМ", являющейся предшественницей новейшей 2С35 "Коалиция-СВ", составляет орудие 2А65 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту.